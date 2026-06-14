США и Иран начнут двухмесячные переговоры после заключения сделки: вот что обсудят стороны

МИД Ирана анонсировал 60-дневные переговоры с США. Фото: IMAGO/Matrix Images/Gent Shkul/www.imago-images.de/Global Look Press

Вашингтон и Тегеран вскоре приступят к детальным переговорам по дальнейшим мирным шагам. Они, предположительно, продлятся 60 дней. Переговоры начнутся после подписания меморандума о мире. Так заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, транслирует Press TV.

Он отметил, что между сторонами остаются нерешенные вопросы. Их будут обсуждать позже. Дальнейшие переговоры между США и Ираном возможны только при условии выполнения Вашингтоном своих обязательств по сделке, сказал замглавы МИД исламской республики.

"Будет проверен вопрос приверженности американской стороны прекращению войны, снятию блокады и освобождению активов", - подытожил Казем Гарибабади.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф уведомил о достижении властями США и Ирана мирного соглашения. Официальная церемония подписания документа пройдет 19 июля. Она состоится в Швейцарии.