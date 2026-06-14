США и Иран начнут обсуждение технических вопросов урегулирования

Премьер-министр Пакистана Шариф анонсировал серию встреч представителей США и Ирана по техническим вопросам урегулирования. На фото: Шахбаз Шариф. Фото: REUTERS.

США и Иран проведут серию встреч, на которых обсудят технические вопросы урегулирования конфликта. Об этом информировал премьер Пакистана Шахбаз Шариф.

«Теперь, когда у нас есть соглашение, посредники организуют серию встреч на этой неделе. Это будут дискуссии об имплементации договоренностей. Они положат основу дальнейшим переговорам по техническим вопросам», - написал Шариф в социальной сети Х.

Напомним, глава пакистанского правительства сообщил, что соглашение между США и Ираном достигнуто. По данным Шарифа, официальная церемония подписания документа пройдет 19 июля в Швейцарии.

Американский лидер Дональд Трамп в ночь на 15 июня (по московскому времени) также объявил о заключении мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее обозреватель Умеренков высказал мнение, что у Трампа есть всего два месяца, чтобы заключить мир с Ираном. Авантюра США в Иране ударила по кошельку американцев и стала угрозой для республиканцев, отметил аналитик.