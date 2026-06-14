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НовостиВ мире14 июня 2026 23:37

Трамп указал на помощь Путина и Си Цзиньпина в урегулировании конфликта с Ираном

Трамп сообщил, что Путин и Си Цзиньпин оказали США помощь в вопросе Ирана
Алина КОЧНЕВА
Трамп сообщил, что Путин и Си Цзиньпин оказали США помощь в вопросе Ирана

Трамп сообщил, что Путин и Си Цзиньпин оказали США помощь в вопросе Ирана

Фото: REUTERS.

Американские и иранские власти пришли к пониманию. Стороны вскоре официально подпишут мирное соглашение. На этом фоне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп указал на помощь российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Так он рассказал в интервью газете NYT.

Дональд Трамп отметил усилия Москвы и Пекина в вопросе урегулирования конфликта в Иране. Он обсуждал эту тему в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 14 июня. В ходе диалога они рассмотрели вопрос меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

"Он похвалил двух авторитарных лидеров - президента Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира В. Путина - за помощь в достижении соглашения и резко осудил г-на Нетаньяху за нападки, которые едва не сорвали окончательное соглашение", - комментирует газета заявление Дональда Трампа.

Российский лидер в послании президенту США заявил также о важности развития российско-американских отношений. Он отметил, что главы двух государств могли бы придать контактам новое качество.