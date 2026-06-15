Не хотели делать подарок: В США раскрыли необычную деталь сделки США и Ирана

Иран не хотел согласовывать сделку в день рождения Трампа. Фото: REUTERS.

Иран не хотел заключать сделку с США в день рождения президента США Дональда Трампа. Этот нюанс подметило издание The New York Times (NYT). То, что это было сделано сознательно, подтвердили изданию два высокопоставленных иранских чиновников, которые пожелали сохранить анонимность.

Тегеран специально не согласовывал мирный меморандум до полуночи, сказано в публикации. При этом разница во времени между США и Ираном, которая составляет 7,5 часов, позволила двум странам по-разному интерпретировать время заключения соглашения.

Подписание соглашения между Ираном и США пройдет 19 июня в Женеве, все подробности здесь на KP.RU.

Напомним, Вашингтон и Тегеран вскоре приступят к детальным переговорам по дальнейшим мирным шагам. Они, предположительно, продлятся 60 дней. Переговоры начнутся после подписания меморандума о мире.