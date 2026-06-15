Все находившиеся на борту пассажиры погибли в авиакатастрофе в США: самолёт упал на шоссе вблизи Канзас-Сити

При крушении самолёта вблизи Канзас-Сити погибли 11 парашютистов и пилот. Фото: IMAGO/Enrique Kaczor/www.imago-images.de/Global Look Press

В США 14 июня произошла авиакатастрофа. Потерпел крушение легкомоторный самолет. Он разбился вблизи Канзас-Сити. В результате ЧП погибли 11 парашютистов и пилот, передает местное отделение Fox News.

Жертвами крушения стали все находившиеся на борту пассажиры. Частный самолет вылетел из аэропорта Батлера в штате Миссури. Сразу после этого воздушное судно развернулось по неизвестной причине. Затем самолет резко рухнул на шоссе.

К настоящему моменту о причинах ЧП информации нет. Проводится расследование для установления обстоятельств произошедшего.

В Бразилии 14 июня потерпели крушение два вертолета. Они столкнулись в воздухе и рухнули на землю. В авиакатастрофе погибли шесть человек. В числе жертв - известный американский певец Оливер Три. ЧП произошло в Рио-де-Жанейро. Оливер Три находился в Бразилии в рамках мирового турне. До трагедии он выступил в Сан-Паулу.

Ранее американские истребители столкнулись во время авиационного шоу при выполнении трюка. Пилотам удалось спастись. Они вовремя катапультировались. Авиаинцидент произошел на авиабазе Маунтин-Хоум. На борту истребителей находились четыре пилота. Очевидцы сообщили о парашютах в воздухе после ЧП. Пилоты успешно приземлились. По имеющимся данным, один самолет залетел сверху на другой и коснулся его нижней частью фюзеляжа.

Между тем несколько человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре города Гринвилл в штате Южная Каролина. Минимум двое пострадавших были госпитализированы. Правоохранители задержали нескольких подозреваемых. Отмечается, что стрельбе предшествовал конфликт между участниками инцидента.

Авиаинцидент днем ранее случился в Волгоградской области. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Алешкин. Пилот воздушного судна пострадал. Идет проверка по факту происшествия. По имеющимся данным, самолет выполнял обработку сельскохозяйственных полей. Вскоре воздушное судно рухнуло посреди поля и получило механические повреждения. Пилот поступил в больницу с множественными травмами.