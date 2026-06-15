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НовостиПолитика15 июня 2026 8:18

Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным: подробности

Лукашенко заявил о скорой встрече с Путиным для обсуждения проблемных вопросов
Мария СПИРИДОНОВА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения проблемных вопросов.

Недавно уже состоялся телефонный разговор лидеров двух стран. Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента Путина и его белорусского коллеги Лукашенко 2 июня. Главной темой беседы стало дальнейшее развитие двусторонних отношений — президенты детально обсудили совместное сотрудничество в различных сферах.

Прежде президент Владимир Путин сообщил, что Белоруссия является союзником России в прямом смысле этого слова. Глава государства отметил, что Москва и Минск обсуждают насущные вопросы и дорожат личными отношениями, сложившимися за многие годы совместной работы.