Энергодар третьи сутки остается без света после атак ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар остается без электроснабжения третьи сутки — с 13 июня, сообщила ТАСС в понедельник директор по коммуникациям Евгения Яшина.

"Энергодар до сих пор обесточен", — заявила Яшина.

В прошедшие выходные в результате атак Вооруженных сил Украины были повреждены ключевые энергетические объекты Запорожской области.

Украинские вооруженные формирования продолжают атаки в районе Запорожской атомной электростанции, подвергая риску ядерную безопасность региона. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил журналистам, что МАГАТЭ не дало внятной оценки нарушениям режима прекращения огня украинской стороной в районе ЗАЭС.