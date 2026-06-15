Евросоюз ввел санкции против Павла Астахова

Павел Астахов Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Европейский союз ввел персональные санкции против российского политического деятеля Павла Астахова. Соответствующее постановление опубликовано официальными органами ЕС.

В документе поясняется, что Брюссель ввел санкции против Астахова из-за его "активного участия в пропагандистской линии российских СМИ", которые поддерживают официальную позицию властей, а также из-за его поездок в Донбасс.

Также сообщается, что в ЕС утвердили дополнительные санкционные меры в отношении России. В обновленный черный список включены более 80 позиций — как физических лиц, так и юридических.

Как писал KP.RU , ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин, поздравляя соотечественников с Днем России, заявил, что в отношении РФ введено свыше 31,5 тысячи санкций, но попытки остановить развитие страны не увенчаются успехом.