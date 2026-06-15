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НовостиПолитика15 июня 2026 11:03

ВС России за сутки поразили места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ

Российские войска поразили пункты временной дислокации украинских подразделений
Вениамин ЗАХАРОВ
ВС России за сутки поразили места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ

ВС России за сутки поразили места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за минувшие сутки поразили места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве также отметили, что были поражены пункты временной дислокации украинских подразделений в 146 районах. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками при помощи войск ВС РФ.

Кроме того, российские противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 10 авиабомб, две ракеты и два снаряда HIMARS.

Сайт KP.RU также писал, что российские войска освободили село Артема, расположенное в Донецкой Народной Республике. Российская армия успешно вытеснила боевиков Вооруженных сил Украины из населенного пункта.