Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир с новым посланием

Радиостанция «Судного дня» передала в эфир слово «карандаш» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня» и «жужжалка», снова вышла в эфир днем 15 июня 2026 года. В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало одно кодовое слово «карандаш». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», наблюдающий за работой радиостанции.

Всего четыре дня назад, напомним, радиостанция УВБ-76 передала в эфир два слова: «изоляторный» и «негоциант».

До этого, как передавал сайт KP.RU, в эфире прозвучали кодовые слова «Шарфотол» и «Медиумизм».

Напомним первый комментарий Роскомнадзора о работе радиостанции «Судного дня». В ведомстве посоветовали не относиться слишком серьезно к сообщениям «жужжалки». Там уточнили, что смысл и предназначение регулярно передаваемых радиостанцией слов и координат остаются неизвестными.