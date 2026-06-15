В каких регионах России чаще всего рассчитываются наличными: в лидерах один федеральный округ

«Известия»: доля наличных платежей в 2026 году выросла до 30 процентов. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

В апреле-мае этого года доля наличных платежей в России выросла в годовом выражении и достигла 30,2 процента. Однако последние 10 лет тренд не менялся - безналичные платежи только росли. Об этом в интервью «Известиям» сообщил гендиректор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Так, отмечает эксперт, рассчитываться наличными больше всего предпочитают в южных регионах страны. В лидерах Дагестан, где наличными оплатили 36 процентов покупок. На втором месте - Ингушетия с 32 процентами оплат. Символическая «бронза» досталась Северной Осетии - 30 процентов расчета наличными. Еще по 27 процентов набрали Кабардино-Балкария и Адыгея.

А вот самый низкий спрос на наличность - на севере страны. Здесь он не превышает восьми процентов. При этом в Москве показатель не превысил 10 процентов.

Чаше всего, рассказал Батюшенков, россияне предпочитают платить наличными за покупку автомобиля, оплату ремонта строителям и за проживание в гостиницах.

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