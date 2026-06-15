Лавров высмеял слова главы МИД Бельгии об угрозе альянса РФ и Белоруссии: «Это ребята так историю изучают»

Лавров ответил Прево на слова об угрозе альянса РФ и Белоруссии Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске иронично прокомментировал заявление главы МИД Бельгии Максима Прево о необходимости не допустить альянса РФ и Белоруссии. Российский министр назвал такое стремление незнанием истории.

«Это ребята так историю изучают», — сказал Лавров, упомянув высказывание бельгийского коллеги о том, что Евросоюз должен прислушаться к «угрозам из Белоруссии» и не допустить ее союза с Москвой.

Ранее KP.RU писал, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в начале переговоров с Александром Лукашенко заявил, что они обсудят недавний визит в МИД России послов «евротройки» (Франции, Великобритании и Германии), которые 11 июня вручили российскому замминистра «ультиматум из пяти пунктов».