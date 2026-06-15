Прозоров: через терминал «Новой почты» в Киеве шла львиная доля дронов для ВСУ Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Львиная доля поставок дронов и комплектующих к ним в ряды Вооруженных сил Украины из Европы шла через терминал «Новой почты» в Киеве. Именно его 15 июня поразили российские военные. Об этом в интервью ТАСС сообщил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Эксперт призвал обратить внимание на автоматизированный центр обработки посылок терминала «Новой почты» в Жулянах на юго-западной окраине Киева, по которому российские военные нанесли удар.

«Это крупнейший центр обработки посылок, именно через него шла львиная доля поставок дронов и комплектующих к ним с территории Европы на нужды ВСУ», — сказал Прозоров.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске в ответ на террористические акты Вооруженных сил Украины.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство после удара ВС России по военным объектам в Киеве и других городах. Он в истерике обратился к странам ЕС с требованием поддержки и отправки нового оружия.