Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 июня 2026 13:03

Экс-сотрудник СБУ раскрыл, как ВСУ получали из Европы львиную долю беспилотников

Прозоров: через терминал «Новой почты» в Киеве шла львиная доля дронов для ВСУ
Анастасия СУТОРМИНА
Прозоров: через терминал «Новой почты» в Киеве шла львиная доля дронов для ВСУ

Прозоров: через терминал «Новой почты» в Киеве шла львиная доля дронов для ВСУ

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Львиная доля поставок дронов и комплектующих к ним в ряды Вооруженных сил Украины из Европы шла через терминал «Новой почты» в Киеве. Именно его 15 июня поразили российские военные. Об этом в интервью ТАСС сообщил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Эксперт призвал обратить внимание на автоматизированный центр обработки посылок терминала «Новой почты» в Жулянах на юго-западной окраине Киева, по которому российские военные нанесли удар.

«Это крупнейший центр обработки посылок, именно через него шла львиная доля поставок дронов и комплектующих к ним с территории Европы на нужды ВСУ», — сказал Прозоров.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске в ответ на террористические акты Вооруженных сил Украины.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство после удара ВС России по военным объектам в Киеве и других городах. Он в истерике обратился к странам ЕС с требованием поддержки и отправки нового оружия.