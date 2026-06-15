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НовостиВ мире15 июня 2026 13:49

Трамп сообщил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив

Корабли в Ормузском проливе начинают движение, и многие из них загружены нефтью, заявил президент США
Вениамин ЗАХАРОВ
Трамп сообщил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив

Трамп сообщил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив. Об этом он написал на своей страничке в соцсети Truth Social. По словам американского лидера, корабли в проливе начинают движение, и многие из них загружены нефтью.

«Они выходят из Ормузского пролива. Они движутся по южной «магистрали», которая абсолютно безопасна и надежна», - написал Трамп.

При этом издание Bloomberg сообщило, что даже после подписания мирной сделки между США и Ираном вопрос с судоходством в Ормузском проливе не решится.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США выступил с заявлением, что мирное соглашение с Ираном будет подписано в ближайшие несколько дней. При этом он не стал раскрывать все пункты документа.