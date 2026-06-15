Трамп заявил, что США и Иран подписали меморандум Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская и иранская стороны подписали мирный меморандум, завершающий конфликт между странами. По словам Трампа, теперь, после подписания документа, Ормузский пролив снова будет полностью открыт для всех кораблей.

«Сделка (с Ираном - прим. ред.) полностью подписана», - заявил Трамп, встречаясь с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Никаких подробностей американский президент не сообщил, однако Макрон чуть раньше выступил с заявлением, дескать, весь иранский обогащенный уран «надо забрать, и отдать МАГАТЭ».

Ранее KP.RU сообщил, что в Израиле выступили против США по иранскому соглашению. Министр нацбезопасности Итамар Бен Гвир заявил, что Израиль не признает договор Дональда Трампа и будет защищать свои интересы и безопасность евреев.