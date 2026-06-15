Boeing B-52 Stratofortress Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress военно-воздушных сил Соединенных Штатов разбился на территории авиабазы Эдвардс, расположенной в штате Калифорния. Об этом сообщили представители авиабазы в своей официальном аккаунте в соцсети Х.

Подчеркивается, что крушение произошло практически сразу после взлета.

В Калифорнии потерпел крушение бомбардировщик B-52 ВВС США

На данный момент о причинах авиакатастрофы и пострадавших не сообщается.

Бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress предназначен для дальних миссий и широкого круга военных задач. Он летает на дозвуковых скоростях и способен подниматься на высоту до 15,2 км. На протяжении многих десятилетий этот самолет остается основой бомбардировочной авиации США.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Иркутской области при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию бомбардировщик Ту-22М3.