При крушении бомбардировщика В-52 в США погибли восемь членов экипажа. На фото:место крушения. Фото: REUTERS.

Восемь членов экипажа погибли при крушении стратегического бомбардировщика США B-52. Об этом информировал телеканал CNN.

«Восемь членов экипажа, как предполагается, погибли при крушении B-52», - сообщал телеканал со ссылкой на авиабазу Эдвардс.

В Калифорнии потерпел крушение бомбардировщик B-52 ВВС США

Позднее на авиабазе подтвердили, что все восемь членов экипажа действительно погибли.

При этом экстренные службы продолжают работы на месте крушения военного самолёта на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

Напомним, стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress военно-воздушных сил Соединенных Штатов разбился на территории авиабазы Эдвардс, расположенной в штате Калифорния. Крушение произошло сразу же после взлёта.

Накануне в США потерпел крушение частный самолет, погибли 12 человек. Речь идёт об 11 парашютистах и пилоте. Трагедия случилась в штате Канзас.

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