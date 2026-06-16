Четыре человека пострадали при крушении бомбардировщика Ту-22М3: что известно о ЧП в Иркутской области

Бомбардировщики Ту-22М3 Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области 15 июня произошло ЧП. Бомбардировщик Воздушно-космических сил России Ту-22М3 потерпел крушение. Пострадали четыре человека. Пожар на месте инцидента удалось локализовать. Об этом известил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на канале в "Макс".

По его данным, члены экипажа упавшего самолета экстренно доставлены в больницу. Они прошли необходимые медицинские обследования. Известно, что всем членам экипажа удалось катапультироваться при крушении самолета.

"Состояние троих членов экипажа - легкой степени тяжести, одного - средне тяжелое. Их жизни ничего не угрожает", - уведомил Игорь Кобзев.

Он назвал предварительной причиной инцидента отказ двигателей. Военный самолет упал в окрестностях села Каменка Боханского района. Бомбардировщик выполнял плановый учебный полет. Он упал при заходе на посадку. Полет выполнялся без боекомплекта. Как отмечается, серьезных разрушений на земле нет.

"На месте падения самолета в Боханском районе работают пожарные подразделения. На данный момент пожар локализован на площади 400 кв.м", - оповестил губернатор Иркутской области.

В тот же день во время тренировочного полета разбился самолет ВВС Пакистана. Он потерпел крушение в жилом квартале провинции Хайбер-Пахтунхва. Пилоты погибли на месте от полученных травм. Аварию зафиксировали на северо-западе Пакистана. Воздушное судно упало прямо на жилые постройки. Всего на борту находилось два пилота. Они погибли. Кроме того, ранения получили мирные жители. Они находились вблизи места ЧП.

Ранее, 14 июня, авиакатастрофа произошла в Соединенных Штатах. Крушение потерпел частный легкомоторный самолет. Он разбился вблизи Канзас-Сити. По имеющимся данным, в результате происшествия погибли 11 парашютистов и пилот. Больше никого на борту самолета не было. Жертвами трагедии стали все пассажиры. Частный самолет, как стало известно, вылетел из аэропорта Батлера в штате Миссури. Сразу после этого воздушное судно развернулось по неизвестной причине. Затем самолет рухнул на шоссе. В результате начался пожар.