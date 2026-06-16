Лукашенко рассказал о просьбе Израиля и Ватикана к Путину. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

В начале спецоперации Израиль и Ватикан просили президента России Владимира Путина заключить сделку о мире на Украине. Тогда, весной 2022 года, Москва отвела войска от Киева. Однако посредники обманули РФ. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он рассказал о просьбах посредников в беседе с Al Arabiya English.

Белорусский лидер отметил, что Москва после утверждений третьих стран рассчитывала на продвижение переговорного процесса. Ожидания России не оправдались.

"Определенные стороны - и, возможно, Ватикан, а также израильские посредники - говорили, что, по их пониманию, Зеленский собирается подписать перемирие", - сообщил Александр Лукашенко.

Политик уточнил, что с такими словами к Москве обратились и другие государства. Эти "силы" обманули Россию, добавил президент Белоруссии.

Однако после оптимистичных утверждений посредников в 2022 году конфликт продолжился. По мнению Александра Лукашенко, на данный момент ни одна из сторон не добилась своих целей. При этом Россия "продвигается вперед", констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко считает, что конфликт на Украине может завершиться в 2026 году. Это зависит от воли нескольких человек, пояснил политик. Он отметил, что для урегулирования любых конфликтов нужно только желание.

Белорусский лидер также предложил план действий на период после разрешения украинского кризиса. Он подчеркнул, что последствия будут расхлебывать Минск, Москва и Киев. Александр Лукашенко счел возможным проведение в будущем трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

При этом президент Белоруссии напомнил об угрозах со стороны нелегитимного украинского лидера. Зеленский ранее заявил, что Киев якобы сформировал 500 целей в республике. Александр Лукашенко прокомментировал эти угрозы поговоркой "как поют, так и отпевают". Политик признал, что мог "переборщить" при критике Зеленского. Однако он назвал свою реакцию ответом на "заявления невпопад" киевского главаря. Александр Лукашенко призвал Украину к осторожности в высказываниях.