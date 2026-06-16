В 84 регионах РФ проверили тарифы на тепло- и водоснабжение: выявлено 801 нарушение

ФАС заявила о нарушениях в тарифах на воду и тепло в 65 регионах России Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России провели проверку тарифов на тепло- и водоснабжение. Мероприятия затронули 84 региона. В результате Федеральная антимонопольная служба заявила о нарушениях в тарифах в 65 субъектах России. Об этом сказано в материале на сайте ФАС.

Всего выявлено 801 нарушение. По версии ФАС, получившие госимущество компании не проводили инвестиции в модернизацию. Это могло привести к износу инфраструктуры. По той же причине наблюдается снижение качества предоставляемых некоторыми компаниями услуг ЖКХ.

"В 65 субъектах РФ выявлено 801 тарифное решение, которое принято с нарушениями в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов", - проинформировали в ФАС.

Служба предписала устранить соответствующие нарушения до 1 января. Как отмечается в сообщении, проверка выявила 4 миллиарда рублей экономически необоснованных средств. Они были включены в тарифы на воду и тепло. ФАС потребовала направить эти средства на программы по модернизации объектов ЖКХ до 1 октября.

"Во втором полугодии 2025 года в сфере электроэнергетики и ЖКХ в 2026 году ФАС России выдала 62 предписания об исключении необоснованных средств из тарифов в сумме 6,59 млрд рублей", - сказано в материале.

Федеральная антимонопольная служба продолжит контроль тарифообразования, подчеркивается в сообщении. До конца 2026 года ФАС проверит экономическую обоснованность тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а также в сфере обращения с ТКО.

Мероприятия проводятся по инициативе Генпрокуратуры. ФАС начала внеплановые проверки неделю назад. Поводом стали результаты прокурорских мероприятий в рамках отопительного сезона 2025-2026 годов. Тогда были выявлены необоснованные расходы на 11,7 миллиарда рублей.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь порекомендовал россиянам проверять квитанции и анализировать суммы. Как напомнил специалист, управляющие компании не имеют права самостоятельно изменять стоимость воды, тепла и света. Эти значения контролируются государством. Любые несанкционированные изменения в строке "содержание и ремонт" без согласия собственников являются поводом для вопросов к организации.