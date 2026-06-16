"Низкий поклон Вам": скончалась мать известного оперного певца Дмитрия Хворостовского Людмила

В Москве в возрасте 90 лет умерла мать оперного певца Людмила Хворостовская Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 15 июня, стало известно о кончине матери известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Людмила Хворостовская умерла в возрасте 90 лет. Она скончалась в Москве. О смерти Людмилы Хворостовской сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов в Telegram-канале.

Он отметил, что власти региона продолжают поддерживать контакты с родителями оперного певца. Стоит напомнить, что Дмитрий Хворостовский скончался в 2017 году после продолжительной борьбы с раком мозга. Исполнителю было 55 лет.

"На 91-м году жизни скончалась Людмила Петровна Хворостовская, мама Дмитрия Хворостовского", - уведомил Аркадий Зинов.

Чиновник выразил искренние соболезнования родственникам Людмилы Хворостовской. Он добавил, что регион окажет помощь семье с организацией похорон.

"Низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына", - поблагодарил Аркадий Зинов.

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