Россиянам рассказали, как дожить до 120 лет: начинать надо с 30

Россиянам рассказали, как достичь долголетия. Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

Увеличить продолжительность жизни до 120 лет реально, если начать заниматься грамотной профилактикой заранее. На это указал россиянам ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

«Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет – через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни», - сказал он РИА Новости, призвав каждого человека взять ответственность за своё здоровье на себя.

По словам Глыбочко, культура здорового долголетия уже формируется в РФ. Частью этой культуры становятся инновационные технологии, в частности, использование нейросетей и метаболомного скриннинга.

«Люди сегодня готовы управлять своим здоровьем вместе с врачом. Поэтому достижение здорового долголетия – цель абсолютно достижимая. И мы уже на этом пути», - резюмировал эксперт.

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