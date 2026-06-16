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НовостиПроисшествия16 июня 2026 4:30

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 172 дрона ВСУ над регионами страны

Российские военные отбили массированную атаку дронов ВСУ на регионы России
Анастасия СУТОРМИНА
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 172 дрона ВСУ над регионами страны

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 172 дрона ВСУ над регионами страны

Фото: REUTERS.

Российские противовоздушные силы уничтожили за ночь 16 июня 172 дрона ВСУ над регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что вражеские беспилотники уничтожались в Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что львиная доля поставок дронов и комплектующих к ним в ряды Вооруженных сил Украины из Европы шла через терминал «Новой почты» в Киеве. Именно его 15 июня поразили российские военные.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске в ответ на террористические акты Вооруженных сил Украины.