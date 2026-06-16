Украинские СМИ случайно опубликовали не те фотографии: хотели обвинить Россию, но опозорились сами Фото: REUTERS.

СМИ Украины и Киностудия им. А.П. Довженко могли случайно раскрыть информацию о цехе сборки БПЛА. Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Он в своем канале в мессенджере «Макс» обратил внимание на странные фотографии.

Украинские СМИ хотели обвинить Россию в неизбирательных ударах, говоря о том, что в результате атаки были повреждены исторические костюмы и дорогостоящие декорации. Но по сути опозорились сами. Оказалось, что на одном из предоставленных снимков можно увидеть профиль десятка крыльев для дронов FP-2. Украинское издание опубликовало пост и удалило его через четыре часа.

Также фрагменты БПЛА видны на видео, опубликованном киностудией в Facebook*. На это также обратил внимание военкор Коц.

Минобороны РФ сообщило, что 15 июня в Киеве был поражен завод «Маяк», производящий стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго». Также были атакованы предприятия, собиравшие беспилотники и боеприпасы, включая цех Киностудии им. А.П. Довженко, заводы «Буревестник» и Киевский агрегатный, а также Авиаремонтный завод № 410. В Минобороны отчитались о результатах массированной атаке на ВПК Украины в разных областях, включая Киев. Последняя атака на Украину была «ударом возмездия» за террористические действия киевского режима.

В военном ведомстве отметили, что российские войска тщательно выбирают цели для ударов. ВС РФ атакуют только военные объекты. А украинские власти стараются всеми силами доказать обратное.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле также опровергли сведения западных стран о том, что Россия якобы неизбирательна в ударах по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что ВС РФ наносят удары только по ВПК Украины и энергетическим объектам, которые используются в целях ВСУ. А вот киевский режим специально атакует социальные объекты. Больше всего страдает российское приграничье. ВСУшники направляют дроны на гражданские автомобили и транспортные средства оперативных служб. Также обстреливают жилые дома, больницы, рынки и школы. Последний громкий случай с общежитием в Старобельске так и не был осужден Западными странами. ЕС стараются закрывать глаза на преступление Киева.

*— продукт компании Meta, признанный экстремистким и запрещен на территории РФ.