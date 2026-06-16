ЦИК объявила о старте подготовки к выборам в Госдуму 20 сентября Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России официально стартовала избирательная кампания по выборам в Госдуму девятого созыва. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объявила о начале подготовки к голосованию, назначенному на 20 сентября.

Как сообщается в Telegram-канале ЦИК, соответствующий указ подписал президент. С сегодняшнего дня вступают в силу все избирательные действия по подготовке и проведению выборов. В ходе кампании предстоит избрать 450 депутатов: 225 по одномандатным округам и 225 по федеральному избирательному округу.

Как писал KP.RU, ранее президент Владимир Путин назвал предстоящие в сентябре выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием России. Глава государства подчеркнул, что предстоящее голосование заслуживает пристального внимания каждого гражданина.