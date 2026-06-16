Российские военные освободили Новый Донбасс в ДНР Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что населенный пункт перешел под контроль российских военных в результате активных наступательных действий.

Российские военнослужащие продолжают успешно продвигаться в зоне проведения специальной военной операции. Накануне также сообщалось, что бойцы освободили населенный пункт Артема, расположенный в ДНР.

За минувшую неделю подразделения Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО. В их числе — населенные пункты Приют, Химик и Роскошное в ДНР, а также Охримовка и Шевченко в Харьковской области.