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НовостиПолитика16 июня 2026 9:15

Российские военные освободили Новый Донбасс в ДНР

Группировка войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободила Новый Донбасс
Мария СПИРИДОНОВА
Российские военные освободили Новый Донбасс в ДНР

Российские военные освободили Новый Донбасс в ДНР

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что населенный пункт перешел под контроль российских военных в результате активных наступательных действий.

Российские военнослужащие продолжают успешно продвигаться в зоне проведения специальной военной операции. Накануне также сообщалось, что бойцы освободили населенный пункт Артема, расположенный в ДНР.

За минувшую неделю подразделения Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО. В их числе — населенные пункты Приют, Химик и Роскошное в ДНР, а также Охримовка и Шевченко в Харьковской области.