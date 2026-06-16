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НовостиОбщество16 июня 2026 11:02

Умерла Алиса Песоцкая, актриса фильма «О чем говорят мужчины»

Алиса Песоцкая умерла в возрасте 54 лет
Анна АДАМАЙТЕС
Умерла Алиса Песоцкая, актриса фильма «О чем говорят мужчины». Кадр из фильма "Зима Весна"

Умерла Алиса Песоцкая, актриса фильма «О чем говорят мужчины». Кадр из фильма "Зима Весна"

Умерла Алиса Песоцкая, актриса, известная многим зрителям по роли дамы с собачкой в фильме «О чем говорят мужчины». Ей было 54 года. Об этом сообщил «Кино-театр.ру».

Согласно данным портала, сердце артистки остановилось еще 3 июня. Причина смерти не уточняется. Песоцкая окончила актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры в 1988 году, после чего играла в Молодежном камерном театре «Славичи».

Широкую известность ей принесла роль в комедии «О чем говорят мужчины». Помимо этого, она снималась в сериалах «Врачебная тайна», «Атлантида», «Дом образцового содержания». Последней картиной с ее участием стала военная драма «СВОИ. Баллада о войне», вышедшая в прошлом году.

Также 16 июня стало известно, что умер инженер и создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин. Он ушел из жизни 12 июня на 72-м году жизни.

15 июня скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Валентин Касаткин, возглавлявший диппредставительства СССР и России в Таиланде и Португалии, он умер на 97-м году жизни.