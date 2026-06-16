Умерла Алиса Песоцкая, актриса фильма «О чем говорят мужчины». Кадр из фильма "Зима Весна"

Умерла Алиса Песоцкая, актриса, известная многим зрителям по роли дамы с собачкой в фильме «О чем говорят мужчины». Ей было 54 года. Об этом сообщил «Кино-театр.ру».

Согласно данным портала, сердце артистки остановилось еще 3 июня. Причина смерти не уточняется. Песоцкая окончила актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры в 1988 году, после чего играла в Молодежном камерном театре «Славичи».

Широкую известность ей принесла роль в комедии «О чем говорят мужчины». Помимо этого, она снималась в сериалах «Врачебная тайна», «Атлантида», «Дом образцового содержания». Последней картиной с ее участием стала военная драма «СВОИ. Баллада о войне», вышедшая в прошлом году.

Также 16 июня стало известно, что умер инженер и создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин. Он ушел из жизни 12 июня на 72-м году жизни.

15 июня скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Валентин Касаткин, возглавлявший диппредставительства СССР и России в Таиланде и Португалии, он умер на 97-м году жизни.