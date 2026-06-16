Трамп заявил об огромных потерях Украины в конфликте с Россией Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признал, что Украина несет огромные людские потери в конфликте с Российской Федерацией. Свое заявление лидер США сделал в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

«Украина теряет много людей», — сказал американский президент. Трамп не уточнил, на каких данных основана его оценка.

Ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп заявил журналистам о намерении Соединенных Штатов сосредоточиться на украинском урегулировании после завершения сделки с Ираном.

Эту же мысль американский лидер высказал в беседе с Владимиром Путиным 14 июня в ходе телефонного разговора. Трамп выразил готовность воздействовать на Киев и европейских союзников для завершения конфликта. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что удары вглубь России и попытки нанести ущерб ее экономике не меняют критической ситуации для ВСУ на поле боя, и предупредил, что европейцы на саммите G7 попытаются доказать обратное.