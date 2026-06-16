Junge welt: США готовятся к имперскому переустройству мира Фото: REUTERS.

Немецкое издание Junge Welt опубликовало статью, в которой утверждается, что США используют войну против Ирана не как вынужденный шаг, а как инструмент для глобального переустройства мира.

По мнению авторов, конфликт в Персидском заливе служит трем стратегическим целям Вашингтона: принуждению союзников к новой имперской дисциплине, ослаблению конкурентов через контроль над энергетическими маршрутами и отработке новой тактики ведения войны.

Аналитики отмечают, что администрация Трампа реализует концепцию расширенного американского периметра безопасности от Гренландии до Эквадора, внутри которого Вашингтон намерен полностью контролировать доступ к ресурсам и транспортным артериям.

В этой логике война с Ираном и фактическая блокировка Ормузского пролива направлены в том числе против Европы, которая после 2022 года стала критически зависима от поставок сжиженного газа из США, а также против Китая и Индии, чьи экономики сильно зависят от ближневосточной нефти. В публикации подчеркивается, что США не обязательно должны выиграть эту войну, им достаточно затянуть конфликт, чтобы переформатировать мировую систему в свою пользу.

Ранее Дональд Трамп заявил о переходе сделки с Ираном на второй этап, который, по его словам, «будет легче предыдущего». Американский лидер назвал соглашение «хорошим и справедливым», подчеркнув, что Вашингтон не будет инвестировать в Тегеран.