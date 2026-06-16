Минобороны: российские силы ПВО за семь часов сбили 151 украинский БПЛА

Российские силы ПВО за семь часов сбили 151 украинский БПЛА Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов уничтожили 151 украинский беспилотник над 17 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Соответствующие данные во вторник опубликовало Министерство обороны РФ.

В ночь на вторник российские системы ПВО сбили 172 украинских беспилотника. В оборонном ведомстве уточнили, что вражескую технику уничтожали с 20:00 15 июня до 7:00 по московскому времени 16 июня. Вражеские дроны уничтожались над территориями 14 регионов РФ.

Всего в течение суток, по данным Минобороны, средства ПВО сутки сбили 491 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, принадлежащие украинской армии, 12 управляемых авиационных бомб, а также две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго».