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НовостиВ мире16 июня 2026 12:17

В Одесской области военкомы избивали и насиловали мобилизованных в здании ТЦК

Подозреваемых в избиении мобилизованных украинцев отправили под стражу без права внесения залога
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Вениамин ЗАХАРОВ
В Одесской области военкомы избивали и насиловали мобилизованных в здании ТЦК

В Одесской области военкомы избивали и насиловали мобилизованных в здании ТЦК

Фото: REUTERS.

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) избивали, запугивали, а также незаконно удерживали людей, совершая насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на ГБР.

По информации источника, шесть военкомов привлекли трех представителей «местной общественной организации» к поиску мужчин, а также сбору информации о них. Утверждается, что всех подозреваемых на данный момент отправили под стражу без права внесения залога.

Это не первый инцидент с применением силы сотрудниками украинского ТЦК. Ранее житель города Воловец скончался после попытки принудительной мобилизации.

Кроме того, сайт KP.RU писал, что в Закарпатье в ТЦК скончался мобилизованный. Причиной смерти могли стать побои, которые наносили мужчине сотрудники военкомата.