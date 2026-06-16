В Одесской области военкомы избивали и насиловали мобилизованных в здании ТЦК Фото: REUTERS.

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) избивали, запугивали, а также незаконно удерживали людей, совершая насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на ГБР.

По информации источника, шесть военкомов привлекли трех представителей «местной общественной организации» к поиску мужчин, а также сбору информации о них. Утверждается, что всех подозреваемых на данный момент отправили под стражу без права внесения залога.

Это не первый инцидент с применением силы сотрудниками украинского ТЦК. Ранее житель города Воловец скончался после попытки принудительной мобилизации.

Кроме того, сайт KP.RU писал, что в Закарпатье в ТЦК скончался мобилизованный. Причиной смерти могли стать побои, которые наносили мужчине сотрудники военкомата.