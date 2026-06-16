Более 90% полотна панорамы «Оборона Севастополя» утрачено из-за атаки ВСУ

Более 90% живописного полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» утрачено в результате пожара, возникшего после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Музее обороны Севастополя.
В настоящее время на объекте работают специалисты ГКУ «Спасательная служба Севастополя». Их основной задачей является демонтаж поврежденных элементов кровли здания, которые представляют опасность для находящихся внутри людей и могут осложнить проведение дальнейших восстановительных работ.
Напомним, в ночь на 10 июня здание панорамы было серьезно повреждено в результате удара беспилотника. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал произошедшее целенаправленной атакой на объект культурного наследия и один из главных символов города.
Панорама, созданная художником Францем Рубо, уже переживала масштабные разрушения в годы Великой Отечественной войны. Тогда уникальное полотно удалось восстановить.