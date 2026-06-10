Некоторые фрагменты панорамы «Оборона Севастополя» повреждены после удара ВСУ

Панорама «Оборона Севастополя». Фото: Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Несколько фрагментов знаменитого полотна «Штурм 6 июня 1855 года», являющегося центральным элементом панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», были вынесены из горящего здания музея в Севастополе. Как сообщает ТАСС, спасенные части полотна получили повреждения.

По данным строителей, все здание панорамы объемом около 30 тыс. кубических метров полностью выгорело после удара ВСУ. Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин сообщил, что пожар продолжается уже более 13 часов. В связи с этим сохраняется угроза обрушения купола здания.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в ночь на 10 июня здание панорамы было практически уничтожено в результате удара беспилотника. По его словам, произошедшее стало целенаправленной атакой на объект культурного наследия и один из главных символов города.

В свою очередь руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Сидякин сообщил, что восстановление панорамы будет профинансировано из федерального бюджета.

При этом фрагменты монументального полотна, созданного художником Францем Рубо, во второй раз в своей истории избежали полного уничтожения. Ранее панорама серьезно пострадала в годы Великой Отечественной войны, однако впоследствии была восстановлена.