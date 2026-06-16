Семенов впервые прокомментировал информацию о возможной защите Шурыгиной в суде. Фото: соцсети

Сергей Семенов, отсидевший почти два года за изнасилование Дианы Шурыгиной, впервые прокомментировал информацию о возможной защите блогера.

Ране стало известно, что Шурыгиной грозит до шести лет лишения свободы за распространение порнографии. По месту ее жительства прошел обыск, на данный момент она находится под домашним арестом.

В беседе с KP.RU Семенов рассказал, что не предлагает ей защиту и признался, что это было сказано с иронией.

"Когда была история со мной, она требовала с меня миллион рублей. Сейчас я учусь на адвоката, остался последний курс и ради практики, конечно, готов помочь. За тот же самый символичный миллион", - заявил он.

На данный момент Семенов проживает в Самаре и получает юридическое образование в Международном институте рынка. По его словам, он уже давно занимается правозащитной деятельностью и работает с практикующими адвокатами.

"Первые эмоции? Может быть, ожидаемо. Но никакого злорадства не испытываю. Просто, человек ведет такой образ жизни. Но не мне судить ее судьбу дальнейшую", - добавил молодой человек.

Напомнил, прославивший Шурыгину инцидент произошел в 2016 году. На тот момент 16-летняя девушка обвинила 21-летнего Семенова в изнасиловании. Его признали виновным и приговорив к восьми годам колонии. При этом срок смягчили до трех лет, а через год Семенов вышел по УДО.