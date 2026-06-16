Польские спецслужбы предлагали художнику Скрепецкому охрану. Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Художнику Семену Скрепецкому, убитому 15 июня в городе Бяла-Подляска предлагали охрану, от чего тот отказался. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.

"Ему предложили стать лицом, находящимся под охраной, но он не чувствовал угрозы и не хотел такой охраны", - рассказал Шлапка на пресс-конференции

Представитель польского правительства подчеркнул, что к делу об убийстве россиянина активно подключились спецслужбы.

Напомним, 15 июня на тротуаре в жилом комплексе к 44-летнему художнику подошел неизвестный и сделал три выстрела из короткоствольного оружия. На месте преступления были обнаружены гильзы и патрон калибра 9 миллиметров.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Польше задержаны три человека по делу об убийстве российского художника. При этом основного подозреваемого на данный момент не нашли.