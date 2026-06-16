Стала известна траектория движения британской яхты Bright Futur, которая вызвала в Ла-Манше инцидент с фрегатом РФ

Артсистема главного калибра А-190 фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович». Фото: Александр Карпушкин/ТАСС

Британская яхта Bright Future, в отношении которой экипаж фрегата «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в Ла-Манше, следовала из Великобритании во Францию. Причиной стали опасные маневры судна, потребовавшие корректировки его курса.

ТАСС, изучив открытые источники, восстановил маршрут яхты. Отчалив в 05:15 по местному времени (07:15 мск) от причала в Лимингтоне (графство Гэмпшир), судно к 11:40 (13:40 мск) сблизилось с фрегатом, двигаясь со скоростью около 6 узлов. При этом, еще четверть часа оно не меняло режима, однако затем последовал маневр: курс был скорректирован, а скорость возросла до 7,3 узла. К 17:53 (19:53 мск) яхта уже швартовалась во французском порту Шербур-ан-Котантен, где и остается до сих пор.

Согласно ранее опубликованной информации Минобороны РФ, в акватории Ла-Манша экипаж фрегата «Адмирал Григорович» выявил присутствие парусной яхты Bright Future. Под механической тягой она следовала по траектории, представлявшей опасность для российского боевого корабля.

После инцидента в Ла-Манше с фрегатом «Адмирал Григорович» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала, предупредив британское посольство.