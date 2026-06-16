Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика16 июня 2026 23:35

Сырский сменил командира 156-й бригады ВСУ Гупалюка в Константиновке

Сырский сменил комбрига 156-й бригады в Константиновке, чтобы повесить на него провал ВСУ
Анна ПЕТРОВА
Сырский сменил командира 156-й бригады ВСУ Гупалюка в Константиновке

Сырский сменил командира 156-й бригады ВСУ Гупалюка в Константиновке

Фото: REUTERS.

Главком ВСУ Александр Сырский организовал смену комбрига 156-й бригады в Константиновке. Таким образом Сырский заранее подыскивает «крайнего» на случай, когда оборона на этом участке рухнет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные источника в силовых структурах.

«На этом фоне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снял комбрига 156-й бригады ВСУ Юрия Гупалюка и назначил на его место Артема Банника», — рассказал собеседник агентства.

По оценке собеседника, свежее назначенный командир, стремясь отчитаться об успехах, вряд ли будет заботиться о сохранении личного состава. А значит, бригаду, которая и без того держится на плечах насильно мобилизованных украинцев, ожидает резкое увеличение потерь.

Напомним, что боевики ВСУ раскритиковали методы комплектования подразделений, и открыто критикуют тактические решения главкома Сырского.

Как ранее сообщал KP.RU, ВС РФ обнаружили одно из слабых мест ВСУ — благодаря этому российские военнослужащие смогли зайти в Константиновку, наступая через теплицы.