В штате Делавэр началась стрельба в больнице, пострадали два человека

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Власти американского города Уилмингтона в штате Делавэр сообщили о двух пострадавших в результате стрельбы, произошедшей в местной больнице.
«На данный момент полиция обнаружила двух пострадавших от огнестрельных ранений», — говорится в сообщении в соцсетях.
Доступ на территорию больницы закрыт. Полиция призывает граждан обходить этот район стороной. По информации телеканала ABC со ссылкой на источники, ведется поиск подозреваемого.
Кроме этого, накануне произошла стрельба в торговом центре города Гринвилл в американском штате Южная Каролина. В результате инцидента ранения получили несколько человек. Правоохранители оперативно задержали нескольких подозреваемых.
При этом два человека были также ранены при стрельбе в медицинском центре города Сан-Хосе в штате Калифорния в США.