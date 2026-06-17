Стали известны подробности инцидента с российским фрегатом «Адмирал Григорович»

Фрегат «Адмирал Григорович». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш сделал предупредительный выстрел в направлении яхты, шедшей под британским флагом, которая приблизилась к российскому кораблю. Об этом сообщили в Минобороны России.

Парусник Bright Future двигался по курсу, который вел к столкновению с российским кораблем. Моряки фрегата безуспешно вызывали яхту по рации — ответа не последовало, курс оставался прежним. После этого в ход пошли сигнальные ракеты и сирены. Несмотря на это, яхта не предприняла попыток отвернуть.

«После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения», — говорится в сообщении министерства.

В итоге яхта изменила свой курс и начала удаляться от фрегата.

Немногим позднее стало известно, что британская яхта Bright Future, в отношении которой экипаж фрегата «Адмирал Григорович» применил предупредительную стрельбу в Ла-Манше, направлялась из Великобритании во Францию. Поводом для вмешательства послужили опасные маневры судна, они потребовали принудительного изменения его траектории.

Как сообщил KP.RU, отправление судна из бухты Лимингтон зафиксировано в 05:15 (07:15 мск). В 11:40 (13:40 мск) яхта сблизилась с фрегатом на скорости 6 узлов, сохраняя ее следующие 15 минут. После этого траектория была изменена, скорость выросла до 7,3 узла. В 17:53 (19:53 мск) судно достигло порта Шербур-ан-Котантен, где находится в настоящий момент.

В Министерстве обороны подчеркнули: все действия моряков с фрегата «Адмирал Григорович» были полностью правомерны и не выходили за рамки международного морского законодательства.

Как отметил обозреватель KP.RU Александр Гришин, британская провокация в Ла-Манше не удалась — командир корабля следовал инструкции при подобных инцидентах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович». Дипломат иронично предупредила британское посольство.

«"Адмирал Григорович" домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», — сказала Захарова.

Как подчеркнул главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, Россия обязана решительнее защищать свои суда.