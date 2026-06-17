Лидеры G7 на саммите во Франции. ФОТО: Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В совместном заявлении лидеров G7 по геополитическим вопросам, принятом на саммите во Франции, говорится о намерении стран «Большой семерки» наращивать поставки Украине систем противовоздушной обороны и вооружений большой дальности.

«Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, которые позволят увеличить объем ее собственного военного производства», — говорится в сообщении.

Накануне немецкий канцлер Фридрих Мерц объявил о готовности Европы обсуждать с Россией вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. В то же время глава немецкого правительства высказал противоречие самому себе: европейские страны не собираются сворачивать поддержку Киева.

15 июля начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Как отметили в МИД РФ, Европе проще принять Украину в НАТО, потому что Союз развалится при вступлении туда Киева.