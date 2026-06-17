Пашинян оказался в политическом тупике: к чему привел выбор Еревана по России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Курс премьера Армении Никола Пашиняна на разрыв с Россией обернулся для него политическим тупиком, пишет Strategic Culture.

По мнению авторов, Ереван вложил силы в сближение с Западом, надеясь, что Евросоюз заменит Москву в роли главного партнера. Однако расчет не оправдался: дистанцирование от России не дало выгод, а Брюссель не предоставил гарантий безопасности.

Издание отмечает, что время работает против Пашиняна, а его пространство для маневра стремительно сужается. Премьер оказался в ловушке, созданной собственными решениями, — и чем дольше он будет оставаться в тупике, тем сложнее Армении сохранять стратегические интересы.

Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя Брюссель не предлагал Еревану членство. 29 мая по итогам саммита Евразийского экономического союза в Астане президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии призвали страну провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС. Пашинян, в свою очередь, заявлял, что его страна поднимет вопрос о референдуме по вступлению в Евросоюз только после того, как получит официальный статус кандидата на членство.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос о дальнейшем членстве Армении в Евразийском экономическом союзе становится критическим из-за ее стремления вступить в ЕС. Он напомнил, что в Армении уже принят закон о намерении войти в ЕС, поэтому ситуация требует оперативного решения.