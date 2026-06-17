Володин: нарушения в тарифах на ЖКХ в 65 регионах РФ вызывают беспокойство

Председатель Госдумы Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал данные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о нарушениях при формировании тарифов на тепло и воду в 65 регионах России. В мессенджере MAX он сообщил, что ситуация вызывает беспокойство.

Согласно отчету ФАС, ресурсоснабжающие организации включали в тарифы расходы на модернизацию объектов ЖКХ, однако фактически эти средства не были потрачены по назначению. С начала 2026 года ФАС обнаружила экономически необоснованных средств, включенных в тарифы, на сумму 4 млрд рублей. Во втором полугодии 2025 года аналогичные нарушения составили 6,59 млрд рублей. Общий объем нецелевых сборов превысил 10 млрд рублей.

Володин подчеркнул, что качество коммунальных услуг не улучшалось, но деньги с граждан были взяты. Такая ситуация, по его словам, свидетельствует о формальном подходе и попустительстве в регионах при тарифообразовании.

Председатель ГД напомнил о федеральных законах, принятых в 2026 году для усиления государственного контроля в этой сфере. С апреля ФАС наделена полномочиями самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов. Кроме того, за неоднократное невыполнение предписаний чиновниками введено административное наказание — безальтернативная дисквалификация на срок до трех лет. Эти меры, уверен Володин, позволят навести порядок в тарифообразовании и защитить права граждан.

Как писал KP.RU, ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил, что Герои Советского Союза и РФ, полные кавалеры ордена Славы и приравненные к ним категории граждан имеют право на 100-процентную компенсацию расходов на ЖКХ.