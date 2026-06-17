Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июня 2026 6:54

Над регионами России сбили 44 украинских беспилотника за два часа

Минобороны России сообщило об отраженных атаки киевского режима за последние часы
Вениамин ЗАХАРОВ
Над регионами России сбили 44 украинских беспилотника за два часа

Над регионами России сбили 44 украинских беспилотника за два часа

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за два часа 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили что в 17 июня в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены 44 дрона. Они были сбиты над Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Тверской, Тульской и Рязанской областями.

Кроме того, беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Ранее сайт KP.RU писал, что средства ПВО в ночь на среду, 17 июня, уничтожили 157 украинских беспилотников над 15 регионами страны и акваторией Черного моря. В то время как в ночь на вторник системы ПВО сбили 172 украинских беспилотника.