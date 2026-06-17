Над регионами России сбили 44 украинских беспилотника за два часа Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за два часа 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили что в 17 июня в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены 44 дрона. Они были сбиты над Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Тверской, Тульской и Рязанской областями.

Кроме того, беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Ранее сайт KP.RU писал, что средства ПВО в ночь на среду, 17 июня, уничтожили 157 украинских беспилотников над 15 регионами страны и акваторией Черного моря. В то время как в ночь на вторник системы ПВО сбили 172 украинских беспилотника.