Трамп на саммите G7 заключил с европейцами сделку по Украине и Ирану: все удивились сговорчивости президента США

Politico: Трамп пообещал поддержать Киев в обмен на помощь Европы в Иране. Фото: IMAGO/Michael Kappeler, Pool/dts/GLOBAL LOOK PRESS

На саммите G7 во Франции президент США Дональд Трамп пообещал европейским лидерам усилить давление на Россию и сохранить поддержку Украины. В обмен он потребовал помощи в разминировании Ормузского пролива и политической поддержки своего «мирного соглашения» с Ираном. Об этом сообщает Politico.

«Трамп заявил лидерам G7, что для реализации соглашения с Ираном ему потребуется помощь союзников в разминировании Ормузского пролива. Взамен европейские страны ожидают, что Вашингтон сохранит поддержку Украины и продолжит давление на РФ», — сообщает Politico.

Как отмечают собеседники агентства, это только на публике Трамп был суров и жесток. За закрытыми дверьми же оказался сговорчивым. Он заверил европейских лидеров, что останется на стороне Киева.

При этом ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп в беседе с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил готовность США содействовать разрешению украинского конфликта. Дипломат добавил, что реализация договоренностей Аляски позволила бы начать согласование многих деталей вокруг Украины.

Ранее Владимир Путин говорил, что власти Украины знают, что Россия готова к компромиссам, которые обсуждались в ходе саммита РФ и США в Анкоридже.