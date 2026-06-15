Лавров: Трамп подтвердил готовность США помочь разрешить украинский кризис Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Президент США Дональд Трамп в беседе с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил готовность США содействовать разрешению украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат добавил, что реализация договоренностей Аляски позволила бы начать согласование многих деталей вокруг Украины.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Москву в ближайшее время. Российская и американская стороны пришли к такому решению по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее российский лидер отметил, что власти Украины знают, что Россия готова к компромиссам, которые обсуждались в ходе саммита РФ и США в Анкоридже. Кроме того, Владимир Путин заявил, что Евросоюз мог бы помочь в поиске решения выхода из украинского кризиса.