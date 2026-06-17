Посол Матернова: Украина реально может вступить в ЕС в 2030 году Фото: REUTERS.

Украина вполне реально может вступить в Евросоюз в 2030 году. Об этом заявила украинский посол в ЕС Катарина Матернова. Ее цитирует «Укринформ».

«Я считаю, что 2030 год - это очень жизнеспособный срок. Конечно, переговорные кластеры потребуют многих изменений, но сейчас мы говорим об их открытии, то есть об официальных технических переговорах в конкретных сферах. И я думаю, что Украина к этому готова», - заявила она.

По словам Матерновой, темп завершения переговоров напрямую будет зависеть от объема законодательной и иной работы Киева. Посол уточнила, что после открытия кластеров украинским властям предстоит пройти еще немало согласований и выполнить ряд требований Брюсселя. Вместе с тем нынешний уровень сближения законодательства Украины с нормами ЕС, по ее оценке, уже достаточен для начала переговоров о членстве.

Стоит отметить, что реальная обстановка в Незалежной выглядит совсем другой. На самом же деле в стране по-прежнему не соблюдается верховенство права, плохо работают демократические институты и большие проблемы с госбюджетом. По этим причинам некоторые страны блока могут затормозить или вовсе отказаться проводить переговоры по членству Украины в ЕС.