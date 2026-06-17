Минобороны: ВС России освободили Кутузовку в ДНР Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как отметили в пресс-службе военного ведомства, группировка войск "Центр" освободила Кутузовку в ДНР.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ освободили от украинских солдат 96 зданий в Константиновке в ДНР.

Также сайт KP.RU писал, что российские войска уничтожили боевой десантный катер ВСУ шведского производства и обрубили последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане.