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НовостиПолитика17 июня 2026 9:29

Минобороны: ВС России освободили Кутузовку в ДНР

Российские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР
Вениамин ЗАХАРОВ
Минобороны: ВС России освободили Кутузовку в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Кутузовку в ДНР

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как отметили в пресс-службе военного ведомства, группировка войск "Центр" освободила Кутузовку в ДНР.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ освободили от украинских солдат 96 зданий в Константиновке в ДНР.

Также сайт KP.RU писал, что российские войска уничтожили боевой десантный катер ВСУ шведского производства и обрубили последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане.