В Польше освободили двоих задержанных по делу об убийстве художника Скрепецкого Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Польше освободили двоих граждан Белоруссии, задержанных ранее по делу об убийстве российского художника Семена Скрепецкого. Об этом 17 июня сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.

По словам польского премьера, задержанных отпустили, поскольку не было причин далее содержать их под стражей. Туск добавил, что правоохранительные органы продолжат работу с этими людьми, а их возможная причастность к убийству будет выясняться дальше.

Ранее KP.RU писал, что в городе Белая Подляска на тротуаре жилого комплекса 15 июня неизвестный подошел к 44-летнему Семену Скрепецкому и сделал три выстрела из короткоствольного оружия, а когда тот упал, нападавший приблизился и сделал еще пару контрольных выстрелов. Настоящее имя художника - Роберт Кузовков.

Также сообщалось, что польские спецслужбы предлагали охрану Скрепецкому, но он отказался, поскольку не чувствовал угрозы. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, подчеркнув, что к расследованию активно подключились специальные службы.