В Белоруссии удар ВСУ по автобусу с детьми назвали сознательным терактом. Фото: sbbytoday @ соцсети

Белорусский союз журналистов назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми сознательным терактом, целью которого была провокация Минска на жесткий ответ и эскалация конфликта.

В организации подчеркнули, что автобус с детьми имеет специальные обозначения и легко опознается с воздуха, а атака произошла в месте, где нет российских военных объектов. По мнению журналистов, Киев целенаправленно охотился за детьми, используя методы, характерные для неонацистской идеологии.

Трагедия произошла в среду, 17 июня. Боевики ВСУ при помощи дрона атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Шесть человек, в том числе дети, пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее атаку ВСУ на автобус с детьми прокомментировал замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов. По его словам, киевский режим наносят удары не военным, а мирному населению и детям.