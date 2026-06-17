Ковальчук: ВСУ понимали, что наносят удар по туристическому автобусу с детьми

ВСУ намеренно атаковали автобус с детьми. Фото: sbbytoday @ соцсети

Вооруженные силы Украины понимали, что наносят удар по двухэтажному туристическому автобусу с детьми в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Украинские террористы явно понимали, что это пассажирский автобус. В результате бесчеловечности киевского режима погибла женщина, пострадали дети», - написал Ковальчук в своем канале в МАХ.

Трагедия произошла 17 июня. ВСУ при помощи дрона атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Спортсмены ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Шесть человек пострадали. Их госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Ковальчук показал кадры после удара ВСУ по автобусу с белорусской детской футбольной командой. У автобуса выбиты стекла, на кузове видны следы от осколков.